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- Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 bin 80 adet extacy hap ele geçirildi
Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 bin 80 adet extacy hap ele geçirildi
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, Erbaa ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. 2 bin 80 adet extacy hap ve 45 gram toz extacy ele geçirildi.
- İHA
- 29.07.2021 - 11:52
- Güncelleme : 29.07.2021 - 11:59
Tokat’ta uyuşturucu tacirleri ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çalışmalar kapsamında İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Erbaa ilçesinde operasyon düzenlendi.
Bir araç, polis ekipleri tarafından takip edilmesinin ardından durduruldu.
Araçta yapılan aramalarda 2 bin 80 adet extacy hap, 45 gram toz extacy ele geçirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yakalanan 1 kişi, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.