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Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 bin 80 adet extacy hap ele geçirildi

Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 bin 80 adet extacy hap ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, Erbaa ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. 2 bin 80 adet extacy hap ve 45 gram toz extacy ele geçirildi.