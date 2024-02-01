Tokat'ta yola atlayan sokak köpeği kazaya yol açtı! 5 kişi yaralandı

Başıboş köpek sorunu giderek büyüyor.
Kırsal alanların yanı sıra artık şehir merkezlerinde de sıkça karşılaşılan sokak köpekleri, saldırılarıyla ağır yaralanmalara ve ölüme yol açıyor.
Sürü halinde de gezen köpekler, 7'den 70'e tüm vatandaşlar için tehlike oluşturuyor.
Sadece saldırılar değil, yola aniden çıkmaları da can sağlığını tehdit ediyor.
Aniden yola atladı
Bunun bir örneği de dün akşam Tokat'ta yaşandı.
Zile-Çekerek kara yolunda yola çıkan sahipsiz köpeği fark eden sürücü Sefa Avcı, çarpmamak için ani fren yaptı.
Kaza kaçınılmaz oldu: 5 yaralı
Ardından otomobil kontrolden çıkıp refüje vurarak devrildi.
Kazada, 19 yaşındaki sürücü Sefa Avcı ile yanındaki Ömer Pekuz (17), Deniz Ceber (19), Mehmet Babur (17) ve Ahmet Arık (19) yaralandı.
Hastaneye kaldırıldılar
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya neden olan köpeğin ise yara almadığı belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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