Trabzon'da aranan dolandırıcıya Denizli'de gözaltı

Trabzon'da yaşayan bir vatandaşı 'savcı ve polisiz' bahanesiyle mağdur ederek 100 bin 500 euro dolandıran şüphelilerden biri, paranın bir kısmıyla yakalandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarayköy ilçe girişinde yapılan uygulama sırasında bir ticari taksiyi durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde taksideki kişinin, Trabzon'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak güven kazandıktan sonra kandırmak ve korkutmak suretiyle bir kişiyi 100 bin 500 euro dolandırdığı suçlamasıyla arandığı tespit edildi.

PARALARIN BİR KISMI ELE GEÇİRİLDİ

Zanlının yanındaki poşette bulunan 89 bin 750 euro ile 900 liraya el konuldu.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTEN UYARI: BUNLARA ASLA İNANMAYIN

Konuya ilişkin açıklama yapan Trabzon Emniyet Müdürlüğü, "Vatandaşlarımızı; kendisini, hakim, savcı, polis olarak tanıtıp, para isteyenlere itibar etmemeleri konusunda tekrar bilgilendirmek istiyoruz... Lütfen birikimlerinizi, çalışmak, üretmek yerine, anlık dalgınlığınızdan yararlanarak almak isteyenlere göndermeyin, bunlara ASLA inanmayın... Bu tür aramalarda, telefonunuzu derhal kapatın ve en yakın birimimize gelerek ihbar ediniz... Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.