Trabzon'da borç nedeniyle tartıştığı 3 akrabasını silahla vurdu

Trabzon'da Y.Y., borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle amcası S.Y.'nin evine giderek burada yengesi A.Y. ve kuzeni P.Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile Y.Y., tabancayla peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı.

KURŞUNLAR 3 KİŞİYE İSABET ETTİ

Kurşunların karın ve kasık bölgelerine isabet etmesi sonucu S.Y., eşi A.Y. ile kızı P.Y. yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık görevlilerin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri, çalışma başlattı.