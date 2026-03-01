SON DAKİKA! İran, Ali Hamaney'in ölümünü doğruladı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı askeri operasyonu bölgede tansiyonu zirveye taşıdı.

İsrail ve ABD güçleri İran’daki çeşitli askeri ve stratejik hedefleri vururken, Tahran yönetimi de misilleme olarak bölgedeki ABD üslerine saldırılar düzenledi.

İran’dan yapılan açıklamalarda saldırılar sonucu en az 201 kişinin hayatını kaybettiği, 747 kişinin ise yaralandığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğünü belirtirken, İran devlet medyası da bu bilgiyi teyit etti.

İRAN: HAMANEY HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre; İran Devlet Televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği belirtilerek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Yayın sırasında ekranda Kur’an-ı Kerim okunurken, Hamaney’in vefatına ilişkin anons yapıldı.

40 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Bakanlar Kurulu ise, Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiğini duyurdu.

İran Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO), Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetmesi sonrası yazılı bir açıklama yayımladı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: HAMANEY’İN KATİLLERİ PİŞMAN EDİCİ ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK

Açıklamada, Hamaney’in Ramazan ayında "şehadet makamına eriştiği" ifade edilirken, olaydan ABD ve İsrail sorumlu tutuldu. Açıklamada, "Bu şehadet, milletimizi aziz İmam Hamaney’in aydınlık yolunu sürdürme konusunda daha da kararlı kılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"ABD ve Siyonist rejimin gerçekleştirdiği bu suç ve terör eylemi, dini, ahlaki ve hukuki kuralların açık ihlalidir. İran milleti, Hamaney’in katillerini sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracaktır. Devrimi Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri ve Besic güçleri, liderlerinin yolunu kararlılıkla sürdürecek, iç ve dış tehditlere karşı durarak ülkeyi savunmaya devam edecektir. Toplumun tüm kesimlerini, milli birlik ve dayanışma içinde ülkenin savunmasına destek vermeye davet ediyoruz"

KIZI, DAMADI, TORUNU VE GELİNİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

İran’ın Fars Haber Ajansı, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ailesinden bazı kişilerin İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamaney’in ofisine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Hamaney’in kızı, damadı ve torununun saldırılarda yaşamını yitirdiğinin doğrulandığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Hamaney’in gelinlerinden birinin de dün sabah gerçekleştirilen saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.