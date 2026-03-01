ABD Kongresi Trump’ın İran hamlesini engellemek için harekete geçti

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı kapsamlı askeri harekât, Orta Doğu’da gerilimi en üst seviyeye çıkardı.

İsrail ve ABD’ye ait unsurlar İran’daki askeri ve stratejik noktaları hedef alırken, İran da karşılık olarak bölgedeki ABD üslerine saldırılar gerçekleştirdi.

Tahran yönetimi, saldırılarda en az 201 kişinin yaşamını yitirdiğini, 747 kişinin yaralandığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiğini duyururken, İran devlet medyasının da bu bilgiyi doğruladığı bildirildi.

DEMOKRATLARDAN “YETKİ AŞIMI” VE “SONU GELMEZ SAVAŞ” UYARISI

ABD Kongresi'nde ise birçok Demokrat, bu saldırı hazırlıklarını yasadışı ve anayasaya aykırı olarak nitelendiriyor.

Demokratlar, Donald Trump'ın İran'dan kaynaklanan riskleri abarttığını ve Amerikan halkının yeni bir "sonu gelmez savaş" istemediğini savunuyor.

Kongre üyeleri, süreci durdurmak için derhal toplanılması gerektiği yönünde çağrı yapıyor.

SAVAŞ YETKİSİ TARTIŞMASI

ABD Anayasası'na göre savaş ilan etme yetkisi başkana değil, doğrudan Kongreye aittir.

1973 tarihli Savaş Yetkileri Kararı, başkana belirli durumlarda askeri eylem başlatma izni tanısa da bunun için Kongreye bilgi verilmesi şartı aranıyor.

Bilgi verilmemesi veya onay alınmaması durumunda birliklerin 60 gün içinde geri çekilmesi gerekiyor.

ABD'nin doğrudan saldırı altında olduğu durumlarda başkanın yürütme yetkisi bulunsa da muhalifler, İran konusunda ABD'ye yönelik somut bir tehdit olduğuna dair herhangi bir kanıt sunulmadığını belirtiyor.

ABD İLE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üsleri ve hedeflerine füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.