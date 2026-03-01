İran’dan "Hamaney öldü" iddialarına yanıt: Sağlık durumu iyi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğüne ilişkin ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

"DİNİ LİDERİN SAĞLIK DURUMU TAMAMEN İYİ"

Kevseri yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Güvenilir bilgilere göre dini liderin sağlık durumu tamamen iyi ve süreci bizzat yönetmektedir. Halk, yalancı medya organlarının ortaya attığı söylentilere itibar etmemelidir. Terör girişimlerinde başarısız oldukları ve hedeflerine ulaşamadıkları için bu tür söylentileri yaymaya çalışıyorlar. Ancak bilsinler ki bu amaçlarına asla ulaşamayacaklar"

TRUMP’TAN "HAMANEY ÖLDÜ" AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamaney’in hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Trump, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu yalnızca İran halkı için değil, aynı zamanda Hamaney ve onun kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen ya da ağır şekilde sakat bırakılan, ABD’liler ve dünyanın birçok ülkesinden insanlar için de adalettir" ifadelerini kullanmıştı.

İRAN DİNİ LİDERİ HAMANEY’İN KIZI, DAMADI, TORUNU VE GELİNİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İran’ın Fars Haber Ajansı, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelininin İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybettiğini iddia etti.

Hamaney’in ofisine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Hamaney’in kızı, damadı ve torununun saldırılarda yaşamını yitirdiğinin doğrulandığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Hamaney’in gelinlerinden birinin de dün sabah gerçekleştirilen saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.