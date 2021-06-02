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    Trabzon’da cip, park halindeki tırın altına girdi

    Seyir halinde olan bir cip, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren cip sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 09:17
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    Trabzon’da cip, park halindeki tırın altına girdi

    Trabzon Araklı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Hasan Karabıyık yönetimindeki cip, Trabzon istikametinden Rize istikametine seyir halindeydi.

    Sahil mahallesi mevkisine gelen Karabıyık, burada yol kenarına park edilmiş bir tıra arkadan çarptı.

    Tırın altına giren cipte bulunan sürücü, ağır yaralandı.

    İNCELEME SÜRÜYOR

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüyü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırdı.

    Karabıyık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

    Trabzon’da cip, park halindeki tırın altına girdi #1

    Trabzon’da cip, park halindeki tırın altına girdi #2

    Trabzon’da cip, park halindeki tırın altına girdi #3

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