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Trabzon’da cip, park halindeki tırın altına girdi

Trabzon’da cip, park halindeki tırın altına girdi

Seyir halinde olan bir cip, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren cip sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.