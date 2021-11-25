Trabzon'da fuhuştan istediği parayı alamayan kadın, polisi aradı

Ortahisar ilçesinde yabancı uyruklu kadın, tanıştığı şahısla fuhuş karşılığı 100 dolara anlaşarak otele gitti. Parasını öncesinde isteyen kadın, tartışma sonucu polis ekiplerinden yardım istedi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yabancı uyruklu S.A. (28) isimli kadın, A.N. isimli şahıs ile bir kafede tanıştı.

Sohbet eden ikili, bir süre sonra cinsel ilişki karşılığında 100 dolara anlaşarak bir otele gitti.

Otele giden ikili, ilişki yaşamadan önce anlaşılan paranın verilmemesi nedeniyle tartışmaya başladı.

POLİS EKİPLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Tartışma sonucunda S.A., polisi arayarak anlaştığı paranın verilmediği yönünde ihbarda bulundu.

Otele sevk edilen polis ekipler, ikiliyi karakola götürerek ifade aldı.





"ANLAŞTIĞIMIZ PARAYI VERMEDİ"

S.A., “Anlaştığımız parayı vermedi, sonra tartışma yaşadık. Ben de polisi arayarak yardım istedim.” şeklinde konuştu.

"İLİŞKİ SONRASI PARASINI VERECEKTİM"

A.N. ise, “Kadınla anlaşıp, otele gittik. İlişki sonrası parasını verecektim. İlişkiye girmedik. Hemen parayı isteyince tartışma yaşadık. Sonra o polisi aradı.” ifadelerini kullandı.

Yabancı uyruklu kadının, 2 yıldır Türkiye'de olduğu ve fuhuştan para kazandığı öğrenilirken, lüks bir sitede ev aldığı tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

S.A.’nın sınır dışı edilmek üzere işlemleri başlatılırken, A.N. ve otel yetkilileri hakkında "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamadan" adli soruşturma başlatıldı.