Trabzon’da Miraç’ı hayattan koparan kazada ihmaller zinciri

Servisten indikten sonra 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Göktuğ K.’nin çarpmasıyla yaşamını yitiren 7 yaşındaki Miraç'ın davasında soruşturma tamamlandı. Raporda, ihmaller zinciri ortaya çıktı.

Trabzon’da 8 Ekim saat 14.30 sıralarında İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce'ye (7), Karşıyaka Mahallesi Tanjant mevkisinde, kurs dönüşü servis minibüsünden inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken, ehliyetsiz Göktuğ K. (17), üvey annesi Zeynep D.'nin üzerinde anahtarı bıraktığı otomobille çarptı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan İnce, kurtarılamadı. İnce'nin cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi. Göktuğ K. ile okul servisi şoförü Emin T. taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanırken, Zeynep D. serbest bırakıldı.

İddianame hazırlandı

DHA’nın haberine göre; kazaya ilişkin soruşturmasını tamamlayan savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

Tutuklu servis sürücü Emin T. ile üvey anne Zeynep D. hakkında 'taksirle ölüm neden olma’ suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle Trabzon 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, savcılık aynı suçlamayla yaşı küçük şüpheli ehliyetsiz sürücü hakkındaki iddianameyi ise çocuk mahkemesine gönderdi.

Kazada ihmaller zinci

Açılan davaya ilişkin soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunda, 'ihmaller zinciri' de ortaya çıktı.

Raporda; 2’nci derece kusurlu olduğu saptanan servis sürücüsünün yolun ilerisindeki yolcu indirme-bindirme cebine girmediği, araçtan inerek güvenli geçiş ortamı sağlamadığı, işaret levhalarına 15 metre mesafede durduğu nokta itibarıyla ise çocuk ile otomobil sürücüsünün birbirini görmesini engellediği belirtildi.

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“Araçta oturup beni bekleyeceğini söyledi”

Öte yandan ihmali olduğu belirlenen Zeynep D. ise ehliyetsiz sürücünün trafiğe çıkmasını sağladığı için 2'nci derece tali kusurlu bulundu.

Soruşturmada olay günü araçla dini nikahlı eşinin oğlu ile teyzesini ziyaret ettiklerini belirten Zeynep D.'nin, savunmasında "Göktuğ, araçta oturup beni bekleyeceğini söyledi. Eve gidip, döndüğümde aracın yerinde olmadığını gördüm." dediği öğrenildi.

“Çocuğa araçtan inmeden bekle, annen gelecek dedim”

Servis sürücüsü Emin T. ise, "Çocuğa araçtan inmeden bekle, annen gelecek dedim. Bu sırada çocuk araçtan indi. Aynadan arkadan araç gelip gelmediğini kontrol ettim; annesini görmüş olacak ki çocuk birden karşıya doğru koşmaya başladı. Bu sırada hızla gelen otomobil çocuğa çarptı. Kastım ve suçum yoktur." diyerek kendisini savundu.

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