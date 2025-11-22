Trabzon'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

- Trabzon'da bir otomobil uçurumdan yuvarlandı.
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde Kemal Şahin'in (63) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, uçurumdan yuvarlanarak alt yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü Kemal Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilde bulunan kardeşi Hikmet Şahin (57) ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.