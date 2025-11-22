Abone ol: Google News

Trabzon'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Trabzon'da otomobilin uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, araçta bulunan kardeşi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 23:57
  • Trabzon'da bir otomobil uçurumdan yuvarlandı.
  • Sürücü Kemal Şahin yaşamını yitirdi, kardeşi Hikmet Şahin yaralandı.
  • Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde Kemal Şahin'in (63) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, uçurumdan yuvarlanarak alt yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Kemal Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde bulunan kardeşi Hikmet Şahin (57) ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

