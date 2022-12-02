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    Trabzon'da yaya geçidinde durmayan otomobil 2 kişiyi yaraladı

    Ortahisar ilçesinde yaya geçidi kuralını ihlal eden sürücü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • 02.12.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 12:02
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    Trabzon'da yaya geçidinde durmayan otomobil 2 kişiyi yaraladı

    Sürücülerin yaya geçidi ihlali, her geçen gün bir başka olaya neden oluyor.

    Bu kez Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşanan olayda, E.O. idaresindeki otomobil, yaya geçidinde durmadı.

    Bu esnada otomobil, geçitten karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hayri Özdemir (73) ve Fatma Çakır’a (52) çarptı.

    Çevredekiler vatandaşlar kazayı görerek hemen 112’ye haber verildi.

    2 kişi yaralandı

    Kazada ağır yaralanan Hayri Özdemir ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne, Fatma Çakır ise Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Sürücü gözaltında

    İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Trabzon da yaya geçidinde durmayan otomobil 2 kişiyi yaraladı #1


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