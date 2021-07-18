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    Tunceli’de ayı saldırısına uğradı

    Hayvan otlatmaya giden Şükrü Karadağ, ormanlık arazide bozayı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Karadağ, olayı yaralı olarak atlattı.
    • AA
    • 18.07.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 15:05
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    Tunceli’de ayı saldırısına uğradı

    Tunceli’nin Pülümür İlçesine bağlı Kocatepe köyünde yaşayan Şükrü Karadağ (52), hayvanlarını otlatmak için meşe ormanlarıyla kaplı bölgeye gitti.

    Şükrü Karadağ, ormanlık arazide bozayının saldırısına uğradı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karadağ'ı fark eden köy sakinleri, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

    Karadağ, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    “KURTULMAYA ÇALIŞIRKEN BIRAKIP KAÇTI”

    Hayvancılık yaparak geçimini sağladığını belirten Karadağ, olay anına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    “Ayı, ardıç ağacının altından çıktı ve bana saldırdı. Kendimi yana doğru attım. O sırada ne yapacağımı düşünürken ikinci kez saldırarak ayağımı yakaladı. Pençe attıktan sonra bıraktı. Ben uzaklaşmaya çalışırken yine sırtımdan tuttu. Kurtulmaya çalışırken bırakıp kaçtı."

    Tunceli'de bozayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı ViDEO

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