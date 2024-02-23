Türk Escobar'a bir darbe daha! Ürfi Çetinkaya'nın 20 milyar liralık mal varlığına el konuldu Türk Escobar olarak bilinen Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda ele geçirilenler emniyet müdürlüğünde sergilenirken, çeteye ait yaklaşık 20 milyar TL değerindeki mal varlığına da el konulduğu açıklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Güvenlik güçlerinin çetelere yönelik amansız mücadelesi devam ediyor...

Bu kapsamda İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevindeki Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Ürfi Çetinkaya ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem Çetinkaya'nın da içinde bulunduğu suç örgütünün; Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye'de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları belirlendi.

Paraları Türkiye'ye sokup döviz büroları üzerinden şirketlere aktardılar

Şüphelilerin, etrafındaki kişilerle beraber kendilerine ait gemi, bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları, elde ettikleri gelirleri havala yöntemiyle, gizli bölmeli araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak Türkiye'ye getirip; eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile beraber yakınında olan kişiler üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketlerle akladıkları tespit edildi.

11 ülke ile iş birliği

MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile koordine içerisinde yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla süreç içerisinde; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile işbirliği yapıldı.

44 kişi gözaltına alındı

Yapılan işbirliği neticesinde suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Ürfi Çetinkaya'nın oğulları Rüstem Çetinkaya ile Hakan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

20 milyar değerinde mal varlığına el konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 işyeri, 53 araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı ve 7 adet kiralık kasa, çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdan olmak üzere yaklaşık 20 milyar TL değerinde mal varlığına tedbir konuldu.

Ele geçirilen para ve değerli eşyalar sergilendi

Adreslerde ele geçirilen altın, silah ve paralar ise emniyette sergilendi. Sergilenen mal varlıkları arasında işlemeli bıçaklar, altın setler ve silahlar dikkat çekti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)