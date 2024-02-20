Türkiye'deki deniz aracı kazaları: Yıllar içinde 3 bin 223 kaza oldu 2016-2023 yılların arasında yaşanan gemi kazalarında 677 kişi ölü bulundu, 390 kişi kayboldu, 24 bin 975 kişi sağ kurtarıldı.

DHA

Türkiye'nin gündeminde, Marmara Denizi'nde yaşanan gemi kazası var.

Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, su alarak batan kargo gemisine ilişkin mürettebata ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

İncelemeler yapılırken akıllara, denizcilik faaliyetlerinin yarattığı doğal ve insani tehditler algısından uzak olunmayı ifade eden 'deniz güvenliği' kavramı geldi.

Gemi kazaları gündeme geldi

Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'de, denizcilik faaliyetlerinin sorunsuz sürdürülebilmesi açısından 'deniz güvenliği' kavramı, son dönemlerde önem kazandı.

Bu güvenliği tehdit eden en büyük unsur arasında yer alan gemi kazaları, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yaşanan olaylar ile yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıl 240 deniz arazı kazası yaşandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre; 2023'te Türkiye'de 240 deniz aracı kazası oldu.

Bu kazalarda 727 kişi sağ kurtarıldı, 19 kişi ölü bulundu, 42 kişi kayboldu, 25 kişi de yaralandı.

8 yılda 677 kişi hayatını kaybetti

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılından itibaren Deniz Kaza Bilgi Sistemi'nden (DKBS) derlediği verilere göre; Türkiye'de 2016-2023 yıllarında 3 bin 223 deniz aracı kazasında 677 kişi ölü bulundu, 390 kişi kayboldu, 24 bin 975 kişi sağ kurtarıldı.

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin kaza-olay istatistiklerine göre Türkiye'de 2016'dan itibaren deniz kaza araçlarında hayatını kaybeden, sağ olarak kurtarılan kaybolan ve yaralananların sayısı şöyle:

"2022'de deniz aracı kazası 291, sağ kurtarılan kişi sayısı 1404, ölü bulunan kişi sayısı 53, yaralı sayısı 69, kaybolan kişi sayısı 39.

2021'de deniz aracı kazası 690, sağ kurtarılan kişi sayısı 2 bin 97, ölü bulunan kişi sayısı 71, yaralı sayısı 47, kaybolan kişi sayısı 30.

2020'de deniz aracı kazası 599, sağ kurtarılan kişi sayısı 1445, ölü bulunan kişi sayısı 120, yaralı sayısı 16, kaybolan kişi sayısı 41.

2019'da deniz aracı kazası 485, sağ kurtarılan kişi sayısı 2 bin 403, ölü bulunan kişi sayısı 85, kaybolan kişi sayısı 54.

2018'de deniz aracı kazası 161, sağ kurtarılan kişi sayısı 602, ölü bulunan kişi sayısı 17, kaybolan kişi sayısı 22.

2017'de deniz aracı kazası 277, sağ kurtarılan kişi sayısı 2 bin 961, ölü bulunan kişi sayısı 129, kaybolan kişi sayısı 66.

2016'da deniz aracı kazası 480, sağ kurtarılan kişi sayısı 13 bin 336, ölü bulunan kişi sayısı 183, kaybolan kişi sayısı 96."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)