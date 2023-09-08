Türkiye'nin zengin yaban yaşamı... Anadolu parsı fotokapanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu parsının sisli havadaki yeni görüntülerini paylaştı.

DHA

Anadolu'da nesli tükendiği düşünülürken ilk kez 25 Ağustos 2019'da Batı Akdeniz'de görülen Anadolu parsı kendini yine gösterdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Anadolu parsı ile ilgili yeni görüntü paylaştı.

Yeni görüntü 'Anadolu'nun gizemli efsanesi bu kez sislerin içinden geldi' notu ile sosyal medyada yer aldı.

"Onu kadim topraklarımızda görüntülemek hepimizde büyük heyecan uyandırdı "

DKMP Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında, "Ülkemizde nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsını, asla umudumuzu kaybetmeden, onu doğada görüntülemek çok zor olsa da çalışmalarımıza yılmadan devam ederek, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin ve doğal güzelliklerinin korunması konusunda gerçekleştirdiğimiz titiz çalışmalar neticesinde 1974'ten sonra ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapanlarımız ile görüntülemeyi başarmıştık.

Onu kadim topraklarımızda görüntülemek hepimizde büyük heyecan uyandırdı ve hepimize sevinç kaynağı oldu. Ardından bu eşsiz hazineyi korumak ve neslinin devamlılığını sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce dört koldan hummalı bir çalışma başlatıldı" denildi.

"Anadolu Parsının Eylem Planı"

Paylaşımının devamında, şunlar kaydedildi:

"Bir taraftan 'Göçmen Türler Sözleşmesi Orta Asya Memeliler Girişimi' uzmanlarınca leopar türü için hazırlanan bölgesel eylem planı ülkemize uyarlanırken, diğer yandan 'Anadolu Parsının Eylem Planı' kapsamında hızla veriler toplanmaya başlandı. Farklı üniversitelerden uzmanların görev aldığı TÜBİTAK projesi ile şimdiden geniş alanlara fotokapanlar yerleştirildi.



Fotokapanlardan elde edilen veriler eylem planında ve yaban hayatı geliştirme sahalarının yönetim planlarında altlık veri olarak kullanılacak. Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz."

Toplamda 5 farklı birey görüntülendi

Öte yandan DKMP'ye bağlı ekipler öncülüğünde bazı üniversitelerin de destek verdiği saha çalışmalarında; şu ana kadar Türkiye'de toplamda 5 bireye ait görüntü elde edildi.

Batı Akdeniz'de 2 bireye ait toplam 62 görüntü, Doğu Karadeniz'de 1 bireye ait toplam 70 görüntü, Doğu Anadolu'da 1 bireye ait 1 görüntü, Güneydoğu Anadolu'da ise 1 bireye ait 1 görüntü kayıtlara geçti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)