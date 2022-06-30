Babasının çalıştığı iş yerine gelen 13 yaşındaki çocuk, camdan baktığı esnada dengesini kaybedip üçüncü kattan deponun çatısına düştü. Çocuğu kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Geçtiğimiz salı günü İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan babasının iş yerine gelen 13 yaşındaki Erdem Dalkılıç, camdan baktığı sırada dengesini kaybedip, üçüncü kattan deponun çatısına düştü.

Saat 20.00 sıralarında büyük bir ses duyan baba Cemal Dalkılıç, oğlunun camdan düştüğünü görünce büyük bir şok yaşadı.

Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri de geldi.

İtfaiye kurtardı

Ekipler, deponun çatısında yaralı bir şekilde yatan Erdem’i kurtarmak için harekete geçti.

Yarım saatlik çalışmaları sonrası Dalkılıç, itfaiye ekipleri tarafından sepetli yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erdem, hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi

İHA’nın haberine göre tedavi altına alınan Erdem’in sağlık durumu iyi…

Öte yandan ekiplerin çocuğu kurtarma operasyonu da havadan drone ile görüntülendi.

Tuzla’da 13 yaşındaki çocuk, camdan sarkıp düştü ViDEO

“Bir ses duydum, baktım camdan düşmüş”

Olay sonrası üzüntüsünü dile getiren baba Cemal Dalkılıç “Çocuğumla biz ders çalışıyorduk. Ben odamdaydım. Oğluma, ‘Sen odaya git, bilgisayarı aç, hazırlığını yap, ders çalışacağız’ dedim. Odaya gitti, aradan 2 dakika geçti. Bir ses duydum. Odaya girdim, odada yoktu Atölyeye koştum orada da yoktu. Tekrar bir ses duydum. Camdan baktım düşmüş. Kendini camdan sarkıtmış. Durumu iyi, bir şeyi yok.” dedi.