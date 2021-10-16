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    Tuzla’da okul servisi alev aldı

    Servisin içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, aracın alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 16:34
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    Tuzla’da okul servisi alev aldı

    Tuzla’da bir okul servisi park halinde olduğu sırada bir anda alev aldı.

    Alevlerin kısa sürede yayıldığı okul servisi minibüsü sokak ortasında alev alev yandı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen okul servisine müdahale ederek yangını söndürdü.

    FACİADAN DÖNÜLDÜ

    Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

    Okul servisinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Tuzla’da okul servisinin yandı VİDEO

    Tuzla’da okul servisi alev aldı #1

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