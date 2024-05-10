Türk Eximbank, ING'den 115 milyon euro kaynak sağladı Türk Eximbank, IsDB'nin yan kuruluşu olan ICIEC sigortası altında ING ile 115 milyon euro tutarında, toplam 5 yıl vadeli fonlama anlaşması imzaladı.

AA

Türk Eximbank, Türk ihracatçısına destek veriyor.

Türk ihracatçılarının yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek verecek bir kaynak daha sağlandı.

Türk Eximbank, The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) sigortası altında ING ile 115 milyon euro tutarında, toplam 5 yıl vadeli fonlama anlaşması imzaladı.

115 milyon euroluk anlaşma

Türk Eximbank, İslami kurallara uygun çok taraflı sigorta şirketi ve İslam Kalkınma Bankası'nın (IsDB) bir yan kuruluşu olan ICIEC sigortası altında ING ile 115 milyon euroluk anlaşmaya imza attı.

ICIEC'in sigortası altında sağlanan kredi kapsamında, Türk ihracatçılarının yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek sağlanacak.

"İslam Kalkınma Bankası grubu arasında iş birliği gelişmeye devam ediyor"

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türk Eximbank ile İslam Kalkınma Bankası grubu arasında devam eden iş birliğinin gelişmeye devam ettiğini bildirdi.

Güney, ING ve ICIEC ile gerçekleştirilen bu anlaşmayla Türk ihracatçıların finansman ihtiyacına ve Türkiye'nin ekonomisine destek olmaya devam ettiklerini anlattı.

"Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı önceliklendirdik"

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz de ihracatçıların finansman ihtiyacına yönelik desteklerini sürdürerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı önceliklendirdiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

İhracatçılarımızın büyümesine katkı sağlamak ve Türkiye ihracatını desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"Anlaşma, paydaşların İslami finans çözümlerinden yararlanma konusundaki kararlılığını yansıtıyor"

ICIEC Üst Yöneticisi (CEO) Oussama Kaissi ise bu anlaşmanın, ICIEC üyesi ülkelerinin ihracat kapasitelerini artırarak ekonomik büyümeyi teşvik etme konusundaki taahhüdünü gösterdiğini belirterek, paydaşlarının İslami finans çözümlerinden yararlanma konusundaki kararlılığını yansıttığını anlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)