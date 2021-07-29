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    Tuzla'daki ATM'lerden kart kopyalayanlar yakalandı

    ATM'lere kurdukları kart kopyalama düzenekleriyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 29.07.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 12:56
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    Tuzla'daki ATM'lerden kart kopyalayanlar yakalandı

    İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde, marketin önünde bulunan ATM cihazına kamera ve kart kopyalama aparatı yerleştirildiği yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti.

    Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

    Polis, 2 şüphelinin olay yerine araçla geldiklerini, ATM başında cihaz söküp taktıklarını ve aracı ATM'ye uzak bir mesafeye park ettiklerini belirledi.

    KULLANILAN ARAÇ, SATIŞA ÇIKARILDI

    İ.T. ve A.G. isimli şüphelilerin eşkalini belirleyen ekipler, olayda kullanılan aracın A.G. tarafından internet üzerinden satışa çıkarıldığını tespit ederek, şüpheli A.G.'yi gözaltına aldı. İ.T. ise, farklı bir suçtan dolayı denetimli serbestlik aldığı ve bu yönde önceki gün imza atmak için Maltepe'de Polis Merkezi Amirliği'ne gittiğinde gözaltına alındı.

    Tuzla daki ATM lerden kart kopyalayanlar yakalandı #1

    ARAMALARDA KART KOPYALAMA CİHAZLARI BULUNDU

    Şüphelilerin evlerinde ve araçta yapılan aramalarda dizüstü bilgisayar, içerisinde gizli kamera bulunan aparat, içerisinde elektronik düzenek bulunan 3 kart kopyalama aparatı, üzerinde açma-kapama düğmesi ile kart giriş yeri bulunan 2 aparat, 2 metal aparat, cep telefonu, 3 çift taraflı bant, 2 tornavida, maket bıçağı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 620 lira ele geçirildi.

    Tuzla daki ATM lerden kart kopyalayanlar yakalandı #2

    BİR KİŞİ TUTUKLANDI

    Şüphelilerden A.G,  adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüpheli İ.T., "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Tuzla'daki ATM'lerden kart kopyalayanlar yakalandı VİDEO

    Tuzla daki ATM lerden kart kopyalayanlar yakalandı #3

    Tuzla daki ATM lerden kart kopyalayanlar yakalandı #4

    Tuzla daki ATM lerden kart kopyalayanlar yakalandı #5

    Tuzla daki ATM lerden kart kopyalayanlar yakalandı #6

    Tuzla daki ATM lerden kart kopyalayanlar yakalandı #7

    Tuzla daki ATM lerden kart kopyalayanlar yakalandı #8

    Tuzla daki ATM lerden kart kopyalayanlar yakalandı #9

    Tuzla daki ATM lerden kart kopyalayanlar yakalandı #10

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