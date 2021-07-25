Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu

Uludağ'da odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa, 3 gün sonra bulundu.

Bursa'nın Uludağ ilçesinde yaşayan Gülefer Boynukısa (59), geçen cuma odun toplamak için gittiği ormanda kaybolmuştu.

Uzun süre geçmesine rağmen dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu.

AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarmadan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışmaları başlatılmıştı.

PİKNİKÇİLERE RASTLADI

Kaybolduktan sonra uzun süre yürüdüğü anlaşılan Boynukısa, Kaplıkaya Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda bugün bir grup piknikçiye rastladı.

Kaybolduğunu söyleyen kadının durumu jandarmaya bildirildi.

ASKERLERDEN BİRİ AYAKKABISINI VERDİ

Harekete geçen JAK ekipleri, kadını kaybolduğu yerden 25 kilometre uzaklıkta buldu. Bir süre sırtta taşınan kadına askerlerden biri de ayakkabısını verdi.

Bitkin haldeki kadın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dolaştım dolaştım indim aşağılara, yola çıktım birine denk geldim." dedi.

Boynukısa, bu sürede yiyecek bir şey bulamadığını sözlerine ekledi.

''BİR ŞEY YEMEMİŞ''

AFAD Bursa Müdürü Yalçın Mumcu da kayıp kadınının sağ olarak bulunmasından dolayı ailesinin de kendilerinin de çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Mumcu, "Su içmiş. Bir şey yememiş ama acıkmış." diye konuştu.

Sağ bulunduğunu duyunca Boynukısa'nın eşinin de çok sevinçli olduğunu dile getiren Mumcu, "Defalarca boynumuza sarıldı." dedi.

Mumcu, çalışmalarından dolayı tüm ekiplere teşekkür etti.

Boynukısa, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.