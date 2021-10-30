- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ümraniye'de bariyerlere çarparak takla atan araçta 4 kişi yaralandı
Ümraniye'de bariyerlere çarparak takla atan araçta 4 kişi yaralandı
- DHA
- 30.10.2021 - 10:17
- Güncelleme : 30.10.2021 - 16:42
istanbul'un Ümraniye ilçesi Şile yolu istikametinde hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, 34 KF 3116 plakalı araç bariyerlere çarparak, takla attı.
Hızı düşen araç, yeşillik alanda durabildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle etrafa savrulan bariyer parçaları olay yerindeki diğer 2 araca doğru savruldu, o araçlarda da hasar meydana geldi.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
"UYUMUŞ, BARİYERLERE GİRDİ"
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken; kaza nedeniyle Şile istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza anında bölgede olan Derviş Çevik, "Arkadaşlar uyudu galiba, önümde seyrediyordu. Direkt bariyerlere girip, takla attı. 4 kişi yaralandı. Bariyerden kopan parçalar da 2 araca zarar verdi." dedi.
Bir başka görgü tanığı ise "Uyumuş. Bariyerlere girdi. Yaralıların durumları iyi. Diğer araçlarda bariyerlerden zarar gördü" diye konuştu.