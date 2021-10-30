Ümraniye'de bariyerlere çarparak takla atan araçta 4 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan araç bariyere çarparak takla attı. Sürücüsünün uyuduğu iddia edilen araçta 4 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

istanbul'un Ümraniye ilçesi Şile yolu istikametinde hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, 34 KF 3116 plakalı araç bariyerlere çarparak, takla attı.

Hızı düşen araç, yeşillik alanda durabildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle etrafa savrulan bariyer parçaları olay yerindeki diğer 2 araca doğru savruldu, o araçlarda da hasar meydana geldi.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

"UYUMUŞ, BARİYERLERE GİRDİ"

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken; kaza nedeniyle Şile istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza anında bölgede olan Derviş Çevik, "Arkadaşlar uyudu galiba, önümde seyrediyordu. Direkt bariyerlere girip, takla attı. 4 kişi yaralandı. Bariyerden kopan parçalar da 2 araca zarar verdi." dedi.

Bir başka görgü tanığı ise "Uyumuş. Bariyerlere girdi. Yaralıların durumları iyi. Diğer araçlarda bariyerlerden zarar gördü" diye konuştu.



















