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    Ümraniye'de bariyerlere çarparak takla atan araçta 4 kişi yaralandı

    Kontrolden çıkan araç bariyere çarparak takla attı. Sürücüsünün uyuduğu iddia edilen araçta 4 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 30.10.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 16:42
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    Ümraniye'de bariyerlere çarparak takla atan araçta 4 kişi yaralandı

    istanbul'un Ümraniye ilçesi Şile yolu istikametinde hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, 34 KF 3116 plakalı araç bariyerlere çarparak, takla attı.

    Hızı düşen araç, yeşillik alanda durabildi.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle etrafa savrulan bariyer parçaları olay yerindeki diğer 2 araca doğru savruldu, o araçlarda da hasar meydana geldi.

    Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

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    "UYUMUŞ, BARİYERLERE GİRDİ"

    Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken; kaza nedeniyle Şile istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

    Kaza anında bölgede olan Derviş Çevik, "Arkadaşlar uyudu galiba, önümde seyrediyordu. Direkt bariyerlere girip, takla attı. 4 kişi yaralandı. Bariyerden kopan parçalar da 2 araca zarar verdi." dedi.

    Bir başka görgü tanığı ise "Uyumuş. Bariyerlere girdi. Yaralıların durumları iyi. Diğer araçlarda bariyerlerden zarar gördü" diye konuştu.

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