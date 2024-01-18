Ümraniye'de korkutan anlar! Metro çalışması sırasında önce yol ardından bina çöktü... İstanbul Ümraniye'de İBB'nin metro çalışması sırasında önce yolda çökme meydana geldi. Sonrasında ise boşaltılan 3 katlı bina çöktü.

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DHA

İstanbul Ümraniye'de korku dolu anlar yaşandı...

Ümraniye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) metro çalışması için ekipler harekete geçti.

Ancak ekiplerin metro çalışması sırasında, yolda çökme meydana geldi.

Çökmenin meydana geldiği alanda bir bina ise çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.

Otomobil asılı kaldı, bölgede güvenlik önlemi alındı

Bir otomobil oluşan çukurun kenarında askıda kalırken, olay yerine ekipler sevk edildi.

Cadde trafiğe kapatılarak, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Dakikalar içerisinde de bina çöktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro çalışması sırasında çöken yolun üzerinde yer alan bina da tahliye edildikten dakikalar sonra çöktü.

Birisi iki birisi üç katlı olan binanın çökme anı yine anbean kaydedildi.

Binanın çökmeden dakikalar önce boşaltılması ise faciayı önlerken, bölgede yer alan başka bir binanın daha yıkılma tehlikesine karşı boşaltılma kararı olduğu öğrenildi.

Terzi ve berber dükkanı da boşaltıldı

Binanın altında bir terzi ve berber dükkanı bulunuyordu. Çökme tehlikesi ile bu iş yerleri de önceden boşaltılmıştı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada, "Göztepe – Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan biri dört, diğeri ise üç katlı iki binada çökme meydana gelmiştir.

Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)