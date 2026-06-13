Artvin'de serinlemek için gölete giren iki imam hayatını kaybetti

Artvin'in Arhavi Merkez Camii’nde görev yapan 34 yaşındaki Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii imamı 26 yaşındaki Rüstem Özdemir, serinlemek için girdikleri gölette bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

İki imamın hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Gedikli ve Özdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Hastanede tedavi altına alınan iki imam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gedikli ve Özdemir’in cenazeleri, ölüm nedenlerinin kesin olarak belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Mustafa Gedikli’nin Trabzon’da, Rüstem Özdemir’in ise memleketi Hatay’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.