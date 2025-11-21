Ümraniye'de miras kavgası: Kardeşi tarafından vuruldu

- Ümraniye'de miras meselesi yüzünden G.Y., kardeşi Z.Y.'yi silahla yaraladı.
- Olay sonrası kaçan G.Y. kısa sürede gözaltına alındı.
- Z.Y.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde tartışma sırasında G.Y., kardeşi Z.Y.'yi tabanca ile ayak bileğinden vurdu.
Yaralı Z.Y., araçla şüpheli tarafından otomobile bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.
ARAÇLA GÖTÜRÜLDÜ
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olay yerinde bir kavga olmadığını belirlerken, çevredeki vatandaşlarla yapılan görüşmelerde yaralı şahsın araçla götürüldüğü öğrenildi.
Sağ bileğinden yaralanan Z.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
MİRAS KAVGASI
Z.Y., polise verdiği ifadede, öz kardeşi G.Y. ile aralarında miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunduğunu, tartışma sırasında kardeşinin kendisini vurduğunu söyledi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, şüpheli G.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.