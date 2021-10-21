İstanbul Ümraniye'de bir evin bahçesine motosikletle gelen iki kişi, park halindeki başka bir motosikleti çalarak kaçtı.

Ümraniye Şerifali Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde park halindeki 34 CVJ 02 plakalı motosiklet, sokağa başka bir motosikletle gelen iki kişi tarafından çalındı.

ÇALINAN MOTOSİKLET, İNŞAATTA BULUNDU

Geçen sene de çalınan ve sahibine teslim edilen motosikleti polis ekipleri inşaat halindeki bir binada buldu. Gösterge paneli ve ön farı sökülmüş şekilde bulunan motosiklet, sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ümraniye'de motosikletli iki kişi, park halindeki motosikleti çaldı ViDEO

ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Motosikletin evin bahçesinden iki kişi tarafından çalınma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.