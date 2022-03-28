Ümraniye'de plakasız aracıyla drift yapan sürücüye ceza

Asker eğlencesi sırasında plakasız bir otomobiliyle caddede drift yapıp, polis tarafından yakanan sürücüye 9 bin 552 lira para cezası uygulanarak, ehliyetine 2 ay el konuldu.

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olayda, asker eğlencesi sırasında ön ve arka plakaları olmayan bir otomobil caddede drift yaptı.

O anların sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.Görüntüleri inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, sürücünün K.I olduğunu tespit etti. Yakalanan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

9 BİN 552 LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücüye; drift yapmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçlarından toplam 9 bin 552 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca otomobil sahibine de farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak suçundan 750 lira cezai işlem uygulandı.

SÜRÜCÜYE ADLİ İŞLEM

Otomobil sürücüsü K.I hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.