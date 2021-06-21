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    Ümraniye'de yaralıyken kaza yapmıştı: Durdu Ertürk cinayeti çözüldü

    Bacağından yaralı halde direksiyonu başına geçtiği otomobiliyle kaza yapan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Durdu Ertürk'ün gönül ilişkisi nedeniyle vurulduğu ortaya çıktı.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 11:53
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    Ümraniye'de yaralıyken kaza yapmıştı: Durdu Ertürk cinayeti çözüldü

    İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 38 yaşındaki Durdu Ertürk, 17 Haziran günü, aracında tartıştığı bir kişi tarafında bacağından tabancayla vuruldu.

    Saldırgan kaçarken Ertürk, yaralı halde otomobili ile hastaneye gitmek istedi. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybedip, kaza yaptı.

    Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

    Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başlattıkları araştırmalar sonunda Durdu Ertürk'ün gönül ilişkisi yaşadığı kadınla birlikteliği olan Metin Ö. tarafından vurulduğunu belirledi.

    Metin Ö., olaydan 2 gün sonra Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Adresinde 2 tabanca ele geçirilen ve poliste 31 kaydı olan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Ümraniye de yaralıyken kaza yapmıştı: Durdu Ertürk cinayeti çözüldü #1

    Ümraniye de yaralıyken kaza yapmıştı: Durdu Ertürk cinayeti çözüldü #2

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