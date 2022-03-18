Etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT otobüsünde bulunan yolcular, aracın içerisinde zıplayarak otobüsü hareket ettirmeye çalıştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.Vatandaşlar, araçlarını bırakarak toplu taşımaya yöneldi.

OTOBÜSÜN HAREKET ETMESİ İÇİN ZIPLADILAR

Ümraniye'de yoğun kar yağışı ile birlikte seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunan bir İETT aracı da yolda kaldı.

Aracın içerisinde zıplayarak hareket etmesini sağlamak isteyen yolcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de yolda kalan otobüs hareket etmeyince zıpladılar ViDEO