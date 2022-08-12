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    Ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys üyelerine Beyoğlu'nda bakkal saldırdı

    Dünyaca ünlü grup Arctic Monkeys, İstanbul'da verdikleri konserlerin ardından Beyoğlu’nda bir bakkalın sözlü saldırısına uğradı. 
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 09:14
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    Ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys üyelerine Beyoğlu'nda bakkal saldırdı

    Dünyacan ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, 2 gün önce İstanbul’da konser verdi.

    Konser sonrası İstanbul’dan ayrılmayan grup üyelerinden Jamie Cook ve Nick O’malley geçtiğimiz gün Asmalımescit’te bulunan eğlence mekanında eğlendi.

    Mekanın dışında bulunan bakkalın önünde geçen ekip üyeleri, içmiş oldukları alkolün şişesini bakkalın önüne koyup kapısında sohbet edince esnaf tepki gösterdi.

    Şişeleri çöpe attı, İngilizce küfürler etti

    Dükkanından çıkan bakkal, ekip üyelerine saldırdı.

    Tepkisini şişeleri çöpe fırlatarak veren esnaf, daha sonrasında grup üyelerinin sözlü cevabı karşısında İngilizce bağırarak küfür etmeye başladı.

    Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

    Ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys üyelerine Beyoğlu nda bakkal saldırdı #1


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