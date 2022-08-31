Ünsal Ban'ın şoförünün evinde arama: Evrak yakarken yakalandılar

Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan eski rektör Ünsal Ban'ın şoförünün evinde arama yapıldı. Arama sırasında şoförün eşi ile baldızı, bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın, deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ban, 2 gün önce Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

Şoförü de gözaltına alındı

Ünsal Ban'ın, kendi aracını bırakarak başka bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de farklı güzergahları kullandığı belirtildi.

Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan Ban ile birlikte yanında bulunan şoförü Ahmet K. de gözaltına alındı.

Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K'nin eşi ve baldızı evrakları yakarken yakalandı VİDEO

Polis evrak yakarken yakaladı

Ban ile birlikte Ankara'ya getirilen Ahmet K'nin Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken arama yapmak için Gölbaşı ilçesindeki evine polis ekipleri gitti.

Polisler, Ahmet K'nin eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H.’yi bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakaladı.

El arabası kullandılar

Yapılan incelemede iki çanta içerisinde yer alan çok sayıda klasör içerisindeki evraklar ile bazı dijital materyallerin bahçedeki bir el arabası içerisinde yakıldığı tespit edildi.

İHA'nın haberine göre gözaltına alınan Ahmet K'nin eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. de Gasp Büro Amirliğine götürüldü.