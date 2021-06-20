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- Uşak’ta besihanede yangın: 26 hayvan yanarak telef oldu
Uşak’ta besihanede yangın: 26 hayvan yanarak telef oldu
Besihanede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 8 küçükbaş, 18 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.
- İHA
- 20.06.2021 - 12:57
Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt kasabasında bulunan Arif Peker’e ait besihanede yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevler kısa sürede besihaneyi sardı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin uğraşları yangın kontrol altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Meydana gelen yangın sebebi ile 8 büyükbaş, 18 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.
Çok sayıda hayvan, yanmaktan son anda ekipler sayesinde kurtuldu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uşak’ta besihanede yangın: 26 hayvan yanarak telef oldu VİDEO