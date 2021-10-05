Uşak'ta elektrik direğine tuvaletini yaptı: Hayatını kaybetti

Uşak’ta elektrik direğine tuvaletini yaptığı iddia edilen genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Uşak'ta Bölme Mahallesi’nde bir tarlada meydana gelen olayda iddialara göre henüz bilinmeyen bir sebepten arkadaşıyla tarlada bulunan S.U. (27), küçük tuvaletinin gelmesi üzerine elektrik direği yakınlarına gitti.

Genç, bilinmeyen bir sebepten o sırada elektrik akımına kapıldı.

ELEKTRİK DİREĞİNE TUVALETİNİ YAPTI, SONU OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, S.U.'nun arkadaşı M.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.