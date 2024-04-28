İsmail Kartal'dan takıma 3 gün izin! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik derbi galibiyetinin ardından futbolcularına üç gün izin verdi.

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 82. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Beşiktaş'ta Al Musrati 25. dakikada Fred'e yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Takıma 3 gün izin verdi

Bu derbinin ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, çarpıcı bir karara imza attı.

Sports Digitale'nin haberine göre; derbi zaferinin ardından tecrübeli teknik adam, takıma 3 gün izin verdi.

Lider Galatasaray ile puan farkı 4 olan Fenerbahçe, ligde bir sonraki maçını 6 Mayıs'ta deplasmanda Konyaspor ile oynayacak.