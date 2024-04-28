Ekrem İmamoğlu, Hamas’ı terör örgütü olarak görüyor

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31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, yabancı basına röportaj vermeye devam ediyor.

Bu defa ABD merkezli CNN'e konuşan İmamoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu akabinde ise İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlara değindi.

Hamas'ı terör örgütü olarak gödüğünü açıkladı

Hamas'ı terör örgütü olarak gördüğünü açıklayan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

Tabii Hamas İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz.