Uşak'ta peynir bidonlarından 2 kilo 679 gram uyuşturucu ele geçirildi

İHA
Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Bu kez operasyonun adresi Uşak oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını değerlendirerek polis uygulama noktasında durdurdu.
2 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi
Yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında bulunan peynir bidonları içeresinde gizlenmiş 2 kilo 670 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alındı
Olayla ilgili uyuşturucu maddeyi otobüsle gönderdiği öğrenilen S.Ş. ise ekiplerce yakalayarak gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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