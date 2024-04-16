Uşak'ta peynir bidonlarından 2 kilo 679 gram uyuşturucu ele geçirildi Polis ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu otobüsün bagaj kısmında peynir bidonlarının içine saklanmış 2 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kez operasyonun adresi Uşak oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını değerlendirerek polis uygulama noktasında durdurdu.

2 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında bulunan peynir bidonları içeresinde gizlenmiş 2 kilo 670 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Olayla ilgili uyuşturucu maddeyi otobüsle gönderdiği öğrenilen S.Ş. ise ekiplerce yakalayarak gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)