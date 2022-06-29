Uşak'ta 3 yaşındaki erkek çocuğuna istismar davasında karar çıktı

3 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan Yaşar Ercan 41 yıl 6 ay, suçu bildirmeyen anne ise 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Uşak'taki erkek çocuğuna cinsel istismar davasında karar çıktı.

İzmir'de 6 ay evli kaldığı eşinden ayrılıp annesinin evine taşınan 27 yaşındaki Ceylan T., sosyal medya üzerinden 34 yaşındaki Yaşar Ercan ile tanıştı.

Birbirine ısınan çift, 8 Mart 2021'de Yaşar Ercan'ın Uşak'taki evinde beraber yaşamaya başladı.

Çocuğunu daha iyi şartlarda büyütebileceğini söyledi

Çocuğunu daha iyi şartlarda büyütebileceğini düşündüğü için Yaşar Ercan'ın evine taşınan Ceylan T., 1 ay sonra şaşkına uğradı.

Çocuğun istismar edildiğini öğrendi

Eve gelen Ceylan T., o dönem 2 yaşında olan oğlu P.T.'yi yerde baygın bulup, hastaneye götürdü. Hastanede oğlunun darbedilip, nitelikli cinsel istismara uğradığını öğrenen kadın, birlikte yaşadığı kişiden şikayetçi oldu.





Şüpheli adam tutuklandı

Şikayet üzerine emniyet güçlerince gözaltına alınan Ercan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaşar Ercan için 60 yıla kadar hapis cezası istendi

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yaşar Ercan hakkında, 'nitelikli cinsel istismar', 'öldürmeye teşebbüs ve eziyet' suçlarından 60 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

İddianamede Ceylan T. hakkında da 'suçu bildirmemek'ten 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.





2'nci duruşma görüldü

Davanın 22 Nisan'daki 2'nci duruşmasında savcı, mütalaasını açıklayıp, Ercan hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'sistematik eziyet' ve 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından 60 yıla kadar hapis cezası, Ceylan T. hakkında ise 'suçu bildirmemek'ten 1,5 yıla kadar hapis talep etti.





3'üncü duruşmada karar belli oldu

Davanın Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen 3'üncü duruşmasına sanık Yaşar Ercan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Diğer sanık Ceylan T., taraf avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) gönüllüleri ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Ceylan T., üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Sanık Yaşar Ercan da kendisine iftira atıldığını öne sürdü ve beraatini istedi.





Yaşar Ercan'a 41 yıl 6 ay, Ceylan T.'ye 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, Yaşar Ercan hakkında 'cinsel istismar' suçundan 36 yıl, 'eziyet' suçundan ise 5 yıl 6 ay hapis cezası kararı verdi.

Ceylan T. hakkında ise 'suçu bildirmemek'ten 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek, hükmün geri bırakılması kararlaştırıldı.

"Davayı üst mahkemelerde de takip etmeye devam edeceğiz"



DHA'nın haberine göre; adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) İzmir Hukuk Koordinatörü avukat Aybüke Özdağ, "Heyet vermiş olduğu karar ile içimizi bir nebze olsun ferahlatmıştır. Davayı üst mahkemelerde de takip etmeye devam edeceğiz." dedi.



