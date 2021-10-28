Seyir halindeki İETT otobüsü motorunda oluşan arıza yüzünden dumanlara boğulurken, şoförün o halde yoluna devam etmesi görenleri şaşkına çevirdi.

İstanbul'daki otobüs vukuatlarına bir yenisi daha eklendi.

Üsküdar'ın Güzeltepe Mahallesi Namazgah Caddesi'ndeki İETT otobosü, motor kısmındaki arıza nedeniyle duman çıkarmaya başladı.

ŞOFÖR ALDIRIŞ ETMEDİ

Otobüs şoförü yoğun dumanı gören vatandaşların uyarısına rağmen yoluna devam etmeyi sürdürdü.

O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da İETT otobüsü dumanlar içerisinde ilerledi VİDEO



"EKREM BEY YENİ BİR TEKNOLOJİ GETİRDİ SANDIK"

Olayla ilgili konuşan esnaf Hüdayi Ellik, “Aşağıdan yukarıya dumanlı bir otobüs geliyordu. Biz de Sayın Ekrem Bey yeni bir teknoloji getirdi zannettik. Bayağı bir sevindik.

"MEĞERSE ARAÇ ARIZALIYMIŞ"

Yukarı çıkınca anladık konuyu, meğerse araç arızasıymış ama şoför boş olduğu halde ısrarla arabayı sağa çekmek istemedi. Artık bu da bir talimat mıdır anlamadım. Çevreyi zaten işin içine katmıyorum. Doğa diye durmadan ağaç dikiyoruz diyorlar ama yani bu doğaya resmen bir katliam ve bunun bir önlemini alsın.Yani Başkan geliştiriyorsa başka teknoloji geliştirsin. Koca otobüs yazık. Bu milletin malı yeri geldi mi tasarruf edelim onu bunu yapalım diyorlar. Nasıl olacak anlamıyorum ki.” dedi.