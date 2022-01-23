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    Üsküdar’da, soğuk havaya aldırmadan denize girdiler

    Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Kuzguncuk sahilinde, 'Üsküdar Fedaileri' adlı profesyonel yüzücüler soğuk havaya aldırmadan boğazın serin sularına atladı.
    • DHA
    • 23.01.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 13:28
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    Üsküdar’da, soğuk havaya aldırmadan denize girdiler

    İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, termometreler eksi 3 dereceyi gösterdi.

    Kuzguncuk sahilinde sabahın erken saatlerinde toplanan 'Üsküdar Fedaileri' adlı 5 kişilik profesyonel yüzücü grubu, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.

    Yüzücüler önce sahilde yaktıkları ateşte bir süre ısındı, ardından boğazın serin sularına atladı.

    GİRİP ŞİFA BULACAĞIZ

    Denize girmeye hazırlanan bir yüzücü, “Uzun zamandır kar bekliyorduk. Büyük bir hevesle girmek istiyoruz. Birazdan girip şifa bulacağız inşallah, mutlu olacağız.” dedi.

    Üsküdar’da, soğuk havaya aldırmadan denize girdiler ViDEO

    Üsküdar’da, soğuk havaya aldırmadan denize girdiler #1

    “GİRMEZSEK HASTA OLURUZ”

    Bir diğer yüzücü ise, “Burası Üsküdar Fedailerinin rahatladığı şifa bulduğu yerdir. Şu anda eksi 3 derece olması lazım hava, 23 Ocak 2022.” diye konuştu. Denize atlayan yüzücüler, “Girmezsek hasta oluruz.” diyerek kendilerini sulara bıraktı.

    Üsküdar’da, soğuk havaya aldırmadan denize girdiler #2

    Üsküdar’da, soğuk havaya aldırmadan denize girdiler #3


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