Vaka sayısında birinci sıradaki Çanakkale'de, denetimler artırıldı

Haftalık vaka sayısında Türkiye'de birinci olan Çanakkale'de, 8 Şubat'tan bugüne 26 kat artış yaşandı. Kentte koronavirüs tedbirleri artırıldı.

Türkiye'nin 100 bin nüfusta haftalık vaka sayılarını gösteren tablosunda Çanakkale'de 8-14 Şubat haftasında 37,61 olan vaka sayısı, 10-16 Nisan haftasında ise 962,98'ye yükseldi.

Vaka sayısındaki artışın haftalardır hız kesmediği Çanakkale, son rakamlarla birlikte haftalık vaka sayısının en yüksek olduğu kent oldu.

Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan bugüne kadar 26 kat artış gösterdi. Bir önceki hafta Türkiye üçüncüsü olan Çanakkale'nin Türkiye birinciliğine yükselmesi kentte yaşayanları tedirgin etti.

Vaka sayılarındaki artışın hız kesmemesi üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler alarak, kentteki sahil bantları ile park ve bahçelerin 17 Mayıs tarihine kadar kapanmasına karar verdi.

Bu doğrultuda park ve bahçelerin kapıları kapatıldı, kordon boyuna girişler de konulan demir bariyerlerle önlendi. Polis ekipleri ise il genelinde uygulama noktalarında koronavirüs denetimlerini artırdı.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Şehir içinde de toplu taşıma araçları tek tek denetlenerek, dezanfektan belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Sürücülerden, araç içerisinde yolcuların maske takması ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılması istendi.

Çanakkale'de hız kesmeyen vaka artışı kentlileri tedirgin etti. Gülgün Kuba, "Kentimizin güzelliğiyle birinci olmayı, şampiyon olmayı seviyoruz. Şu durumda dışarıda gezmeyelim. Ben bugün mecburiyetten çıktım. Kendimi korumak zorundayım. Ama ülkemiz adına, Çanakkale adına çok üzücü bir tablo. 14 gün tam kapanma olsun. Biz bunu istiyoruz. Salgın durmadan büyüyor ve Çanakkale için de vahim bir duruma geldi." dedi.

VALİ AKTAŞ, ARTAN KORONAVİRÜS VAKALARINI DEĞERLENDİRDİ

Öte yandan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bugün İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ile bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen, 'Kısmi Kapanma' genelgesi kapsamında koronavirüs tedbirlerinin değerlendirildiği toplantıda; kentteki vaka sayılarının son durumu, yapılan denetimler ve pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler değerlendirildi.

Artış gösteren koronavirüs vaka sayılarından dolayı halkın temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz bir şekilde uyması gerektiğini belirten Vali Aktaş, “Vatandaşlarımız, koronavirüs tedbirlerine uyarak özellikle kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmaya özen göstermeliler.“ dedi.