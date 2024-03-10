Van'da 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 152 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı.

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DHA

Türkiye'nin batısında sıcak hava sürerken doğu ise kar altında.

Van'da dün gece etkili olan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kentteki kar yağışı nedeniyle 37 mahalle ve 115 mezra olmak üzere 152 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler çalışmaya başladı

Yolların açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

Kar kalınlığının kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Öte yandan Van- Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)