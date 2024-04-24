Van’da 204 düzensiz göçmen yakalandı Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 204 düzensiz göçmen yakalanırken, 45 organizatör hakkında da yasal işlem yapıldı.

İHA

Kaçak göçmenlere geçit yok.

Van'da İl Jandarma Komutanlığınca “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor.

"204 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 45 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır"

Son olarak Van Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “15 -21 Nisan 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 63 olayda 204 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 45 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır.” denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)