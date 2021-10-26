Van’da 33 göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları belirlenen 5 kişi ise gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında Dokuzağaç Mahallesi’nde şüphe üzerine bir aracın durdurdu.

33 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan aramada araç içerisinde 11 Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen ile birlikte araç şoförü S.A. ve olaya karıştığı belirtilen S.B. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklandı.

Şahısların ifadeleri doğrultusunda JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda Tuşba ilçesinde N.S.İ., U.S.E. ve A.K. isimli şahıslara ait olduğu belirtilen bir iş yerinde ise 22 Afganistan uyruklu göçmen daha yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Olaya karıştıkları belirtilen N.S.İ., U.S.E. ve A.K. de yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.” denildi.