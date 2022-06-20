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    Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem

    Van’ın Muradiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 18:15
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 18:21
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    Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 17.56 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Yıkım veya yaralanma yok

    Kısa süreliği paniğe neden olan depremde, herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

    Derinliği 12.51 km olarak ölçüldü

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem, 12.51 km derinlikte meydana geldi.

    Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem VİDEO

    Van da 3.9 büyüklüğünde deprem #1

    Van da 3.9 büyüklüğünde deprem #2


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