Van’ın Muradiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 17.56 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yıkım veya yaralanma yok

Kısa süreliği paniğe neden olan depremde, herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Derinliği 12.51 km olarak ölçüldü

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem, 12.51 km derinlikte meydana geldi.

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem VİDEO