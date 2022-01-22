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Van'da 94 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da 94 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 94 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.