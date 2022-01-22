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    Van'da 94 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

    Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 94 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 11:57
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    Van'da 94 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

    Ocak ayının sonlarına yaklaşırken, kar yağışı etkisini iyice artırmaya başladı.  Doğu yoğun kar ve tipiyle mücadele ederken, Batı ise ufak ufak karla tanışmaya başladı.

    Doğu'da en yoğun kar alan yerlerden olan Van'da, 94 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.  Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaya çalışıyor.

    VAN'DA 94 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

    Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 2, Başkale'de 8, Çatak'ta 28, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 41 ve Muradiye'de 2, olmak üzere toplam 94 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

    Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Van da 94 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı #1


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