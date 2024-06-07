Van'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

DHA
Bugün saat 14.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş mevkiinde, Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.
Yaralanan 4 askerin durumu iyi
Devrilen araçtaki 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, Van'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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