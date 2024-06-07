Van'da askeri araç devrildi: 4 yaralı
DHA

Bugün saat 14.30 sıralarında Van- kara yolunun Kurubaş mevkiinde, Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.

Yaralanan 4 askerin durumu iyi

Devrilen araçtaki 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, Van'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)