Van'da bir haftada 299 göçmen yakalandı

Son bir haftada 299 göçmenin yakalandığı Van’da, organizatör oldukları gerekçesiyle 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifresine ve göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 6-12 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 299 göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

135 BİN LİRA CEZA

Ayrıca suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere, gerekli adli işlemle birlikte 135 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.

Suçta kullanılan 9 araca da el konuldu.

Van'da bir haftada 299 düzensiz göçmen yakaladı VİDEO

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Açıklamada, Van Emniyet Müdürlüğü olarak il genelinde ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin ve onları organize eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.