Vedat Işıkhan: 2024 yılı asgari ücreti, temmuzda bir artış yapılmayacak şekilde belirlendi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara artış yapılıp yapılmayacağı sorusuna canlı yayında yanıt verdi.

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ensonhaber.com

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığın çalışmalarını ve gündeme dair konuları Haber Global'de katıldığı programda dile getirdi.

Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında asgari ücrete ara artış yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi.

Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını belirterek "2024 yılı asgari ücret belirlenirken, yeni asgari ücret seviyesi temmuzda bir artış yapılmayacak şekilde belirlenmişti." dedi.

"2024 yılı asgari ücret temmuzda bir artış yapılmayacak şekilde belirlenmişti"

Bakan Işıkhan, asgari ücreti devletin değil Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediğini aktararak, şu açıklamalarda bulundu:

2024 yılı asgari ücret belirlenirken hatırlarsanız yeni asgari ücret seviyesi temmuzda bir artış yapılmayacak şekilde belirlenmişti. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 65 olarak ortaya çıkmışken, Asgari ücret tespit Komisyonu'nun belirlediği asgari ücret düzeyi yıllık yüzde 100 artışı ifade eden bir seviyeye geldi. Yani bir sene önce 8 bin 500 lira olan asgari ücret 2 katına çıkarılarak 17 bin olarak belirlendi. Dolayısıyla temmuzda artış yapılmayacağını dikkate alarak bu seviye belirlenmiş durumda idi.

"Çalışanlarımızın emeğini sürekli seçim malzemesi olarak diri tutanlar art niyetli"

Çalışanlarımızın emeğini sürekli seçim malzemesi olarak diri tutanlar art niyetli. Asgari ücretin ne olduğu nasıl belirlendiği belli. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren tarafını masa üzerinde bir araya getirerek belirlenmesinde rol alan kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacak bu belli şartlar altında gerçekleşti. Ekonomi bir denge işidir. Dengenin dışında bir artış yapılsa market ve mağazalarda etiket değişiyor. Bu da enflasyonu daha artırıyor. Dolayısıyla ücret artışının bir anlamı da kalmıyor. Biz kalıcı refahın derdindeyiz.

"Destekleri sürdüreceğiz"

Enflasyonda düşüş sağlandıkça işçimize, çalışanlarımıza, emeklimize desteklerimizi sürdüreceğiz.

"Çalışma Meclisi 29-30 Nisan'da toplanacak"

Bakan Işıkhan, çalışma hayatı ve işçilerle ilgili sendikalarla istişare halinde olduklarını, belirterek "29-30 Nisan Çalışma Meclisi" toplanacak ve "Meclis'te işçiler de yer alacak" dedi.

Asgari ücret

Asgari ücret ocak ayında 2024 yılı için net 17 bin 2,12 TL ve brüt 20 bin 2,50 TL olarak belirlendi. Ocak ayında, Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda enflasyonda düşüş yaşanması hedeflendiği için asgari ücretin 2024 yılı için yılda bir kez zamlanmasının planlandığı açıklanmıştı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sendikalaşma oranı yüzde 15.

İstihdamı geliştirmek hedefimiz. Son bir yılda iş gücü sayısı 775 bin arttı.

Kalfa eğitimleri ile gençlerin istihdam edilmesi sağladık ve devam ediyoruz.

Son bir yılda istihdam sayısını 1 milyonu üzerinde artırdık.

İki ayda 100 bin kadını istihdama kazandırdık.

1 Mayıs için Taksim'le ilgili yasak yok. 7 yıldan beri süregelen bir çalışma var. İsteyen çelenk bırakabilir.