Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yapılan 5 ani operasyonla 6’sı yabancı uyruklu, 15 organizatör şahıs yakalandı. 13 şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

Van’da, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden göçmen kaçakçılığı ve tnsan ticareti yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

“239 BİN 256 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR”

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 15-21 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda; 6’sı yabancı uyruklu 15 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 239 bin 256 TL idari para cezası uygulanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Van’da göçmen kaçakçılarına operasyon: 15 organizatör yakalandı VİDEO



13 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki sorguları sürüyor.