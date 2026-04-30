Van'da köpeklerin yaraladığı çocuğun tedavisi sürüyor

Başıboş sokak köpeği sorunu bitmiyor.

Meclis'ten geçen karara göre köpeklerin toplanması ve güvenli alanlara alınması gerekiyor.

Ancak bazı belediyeler, köpekleri toplamamakta ısrar ediyor.

Bu ısrar yüzünden dün bir can daha gitti.

Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayataını kaybederken, kuzeni ise yaralandı.

Van'ın Saray Belediyesi sınırlarındaki Kazımpaşa Mahallesi'nde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Özsoy'un, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

"BENİ GÖRDÜLER, YANIMA GELDİLER"

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özsoy, 'Okuldan geliyordum. Köpekler yukarıdaydı. Beni gördüler, hemen koşup geldiler. Kaçarken çamura düştüm. Sonra beni tuttular. Babam geldi, beni kurtardı.' diye konuştu.

EŞİ HABER VERDİ

Baba Veysi Özsoy da evde bulunduğu sırada eşinin kendisine seslenerek köpeklerin çocuğuna saldırdığı haberini verdiğini söyledi.

Dışarı çıktığında oğlunu köpeklerin arasında gördüğünü ifade eden Özsoy, şöyle konuştu:

"YEĞENİMİN CANSIZ BEDENİNİ BULDUK"

'Hemen müdahale ettim. Köpeklerin arasına girerek çocuğumu kurtardım. Bu sırada ben de kolumdan yaralandım.

Oğlumu hastaneye götürdüm. Hastanede olduğumuz sırada elim bir olay daha yaşandı. Yeğenim Hamza kayıptı. Güvenlik güçleriyle aramaya çıktık. Kısa süre sonra cansız bedenini bulduk.

"BİR ÇÖZÜM BULUNSUN"

Sahipsiz köpekler sorununa çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir insanın canı bu kadar ucuz mu? Bir köpeğin canı yandığında tepki gösteriyorsunuz. Bu çocuk için de ses çıkarın.'